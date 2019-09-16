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Для котят ирбиса на Алтае выбрали имена Кай и Герда

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На Алтае двух котят ирбиса назвали и официально зарегистрировали. Их занесли в специальную электронную систему регистрации снежных барсов «Ирбис», рассказали в Алтае-Саянском отделении WWF. Утверждены имена Кай и Герда, пишет «РИА Новости».

Впервые барсят поймали фотоловушки на плато Укок в 2017 году. Тогда их матери присвоили кличку Южанка, поскольку плоскогорье расположено на крайнем юге Алтая. Котята до сих пор оставались безымянными, напоминает altapress.ru. В интернете провели конкурс на клички для детенышей. Изучив около 300 вариантов, организаторы выбрали имена Кай и Герда, которые повторялись в разных соцсетях.

В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала: популяция вида в 2003 году по различным оценкам составляла от 4 тыс. до 7 тыс. особей. В XX веке он был внесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. По состоянию на 2016 год, охота на ирбисов запрещена.

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