В Италии задержали лидеров 12 фанатских группировок «Ювентуса»

В Италии задержали лидеров 12 фанатских группировок футбольного клуба «Ювентус». Как сообщает «РИА Новости» 16 сентября, задержанных подозревают в вымогательствах, отмывании денежных средств и насилии.

В итальянской прокуратуре полагают, что фанаты создали преступную группу, которая вымогала у клуба билеты на домашние матчи и впоследствии спекулировала ими. В правоохранительные органы обратились представители «Ювентуса».

Предположительно, арестованные решили собственными силами вернуть привилегии для фанатов, отмененные «Ювентусом» в конце чемпионата 2017–2018 годов, и заняли «позицию силы» по отношению к руководству клуба.

Правоохранители продолжают устанавливать подробности. Проведены обыски в нескольких городах страны, после которых статус подозреваемых по делу получили еще 37 человек.

Ранее фанаты клуба уже попадали в поле зрение полиции. Так, после обысков и июле правоохранители обнаружили у группировок баннеры с неофашистской символикой и различное оружие, в том числе винтовки, пистолеты и ракету «воздух-земля». Тогда были арестованы три человека.