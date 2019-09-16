Пропавшего неделю назад туриста нашли мертвым в Приангарье

Спасатели обнаружили в горах Приангарья тело туриста, пропавшего неделю назад. По предварительным данным, мужчина умер либо от переохлаждения, либо от сердечной недостаточности.

Следователи проводят доследственную проверку по факту кончины туриста, передает ТАСС.

58-летний мужчина ушел в поход на пик Черского 5 сентября и не вышел на связь с родными в установленный срок. Он был легко одет и имел при себе минимальный запас еды и воды, так как планировал однодневное путешествие. При этом, по данным синоптиков, уже с 6 сентября в регионе начались ночные заморозки до минус пяти градусов.

Ранее 16 сентября стало известно о гибели 49-летнего иностранного туриста в Зеленоградске (Калининградская область). Мужчину, стоявшего на берегу, смыло в море волной. Когда спасателям удалось извлечь его из воды, он был уже мертв.