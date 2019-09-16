Митрохин проиграл суд застройщикам

Хамовнический суд удовлетворил иск компания «Реставрация Н» против депутата Мосгордумы Сергея Митрохина о защите чести и достоинства. В частности, не аргументированные обвинения Митрохина касались причастности компании к попыткам сноса исторического здания во 2-м Неопалимовском переулке.

В связи с решением суда генеральный директор «Реставрации Н» Энвер Кузьмин принял решение публично прокомментировать сложившуюся ситуацию в блоге на сайте «Эхо Москвы». Он пояснил, что его отказ вступать в полемику был продиктован нежеланием участвовать в политических играх перед выборами в Мосгордуму.

«Мне жаль, что в моем любимом городе депутатами становятся такие люди, которые используют нечестные приемы в своей предвыборной кампании путем травли молодых, творческих и успешных людей для удовлетворения своих политических амбиций», — написал он.

Энвер Кузьмин подчеркнул, что «Реставрация Н» была основана в 1992 году и всё это время компания сохраняет свою безупречную деловую репутацию и бережно относится к истории и облику Москвы.

«К примеру, проект восстановления усадьбы Трубецких по чертежам XVIII века позволил сохранить не только внешнюю идентичность, но и подлинные планировки. Компания также взяла на себя все расходы по восстановлению Парка Трубецких, открытого для общественного посещения», — отметил глава компании.

Он также добавил, что ни он, ни проректор МГИМО Кузьмина Наталия Борисовна не имеют никакого отношения к ситуации с домом Черникова, который, как утверждает Митрохин, будет снесен для застройки.