Вандалы разбили «умную» остановку в Хабаровске

В Хабаровске вандалы разнесли первую в городе «умную» остановку у сквера Первостроителей. Она не простояла и недели. Неизвестные похитили экраны и электронную «начинку» современного остановочного павильона: два монитора, GSM-модуль и жесткий диск.

По задумке авторов пилотного проекта, в остановочном павильоне горожане могли бы согреться в холодное время года, подключиться к интернету через Wi-Fi, зарядить мобильные телефоны, получить информацию о движении транспорта.

Как рассказали ИА AmurMedia в администрации Хабаровска, ущерб от действий злоумышленников составил 150 тыс. рублей. Соответствующее заявление уже направлено в правоохранительные органы.