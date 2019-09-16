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Подозреваемого в убийстве росгвардейца на Сахалине арестовали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске арестовали. Меру пресечения избрал Южно-Сахалинский городской суд 15 сентября.

По данным прокуратуры Сахалинской области, инцидент произошел в ночь на 14 сентября, причиной стал обоюдный конфликт на почве личной неприязни со стороны арестованного. Ведомство продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Как сообщали ранее в управлении Росгвардии по региону, сотрудник ведомства во внерабочее время сделал мужчине и женщине замечание за курение в общественном месте. В результате завязалась драка, подозреваемый ударил росгвардейца ножом. Пострадавший скончался до приезда врачей. Как пишет «Газета.ру», сотрудник ведомства был в гражданской одежде.

Подозреваемого задержали в тот же день, им оказался 51-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). По данным ТАСС, погибшему было 23 года.

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