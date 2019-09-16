Два человека получили ножевые ранения в Санкт-Петербурге

Два человека госпитализированы с ножевыми ранениями после конфликта в Апраксином дворе в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Оба пострадавших — граждане одного из среднеазиатских государств, передает «РИА Новости». В отдел доставлены еще несколько выходцев из Средней Азии.

По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает всех причастных. Возбуждено дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Наказание может составлять до трех лет лишения свободы.

В конце июля в Москве произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали два человека. Всего в конфликте участвовали, по разным данным, от пяти до семи человек.