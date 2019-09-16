Почти 50 тыс. работников General Motors устроили забастовку в США

Более 46 тыс. сотрудников General Motors на всей территории США устроили забастовку, сообщает в понедельник, 16 сентября, The Wall Street Journal. Это первая подобная акция с 2007 года.

Профсоюз рабочих автомобильной промышленности и представители автоконцерна не сумели достигнуть согласия на переговорах 15 сентября. Работники компании выступили против закрытия предприятий. Также организаторы акции потребовали повышения зарплаты и более безопасных условий труда, тогда как GM готовится к спаду автомобильного рынка и пытается сократить расходы.

Сообщается, что эта акция будет стоить GM сотни миллионов долларов. На действия профсоюза обратил внимание президент США Дональд Трамп.

«И опять General Motors и объединенный профсоюз работников автопрома. Встретьтесь и заключите соглашение!» — написал американский лидер в Twitter.

В январе 2019 года в американском штате Калифорния более забастовку провели более 30 тыс. учителей. Подобных акций в штате не проходило более 40 лет.