Прямой эфир

Появилось видео с места пожара в Красноярске

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось видео с места пожара в пятиэтажном доме в Красноярске, в котором погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

Региональное управление МЧС заявило о том, что в качестве основной версии рассматривается замыкание проводки. Она была старой и не выдержала высокого напряжения.

Предположительно, проводка закоротила и задымилась, после чего огонь распространился по квартире на третьем этаже, в которой проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники также с двумя детьми. Пожарных вызвали соседи погибших.

Ранее 15 сентября сообщалось, что в 22:26 мск в квартире в пятиэтажном доме на улице Гусарова произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания и разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела четырех взрослых и четырех детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двенадцать человек пострадали при пожаре в жилом доме в Ангарске
Футбольное поле загорелось во время матча в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019