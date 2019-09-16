Появилось видео с места пожара в Красноярске

Появилось видео с места пожара в пятиэтажном доме в Красноярске, в котором погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

Региональное управление МЧС заявило о том, что в качестве основной версии рассматривается замыкание проводки. Она была старой и не выдержала высокого напряжения.

Предположительно, проводка закоротила и задымилась, после чего огонь распространился по квартире на третьем этаже, в которой проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники также с двумя детьми. Пожарных вызвали соседи погибших.

Ранее 15 сентября сообщалось, что в 22:26 мск в квартире в пятиэтажном доме на улице Гусарова произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания и разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела четырех взрослых и четырех детей.