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Для обманутых дольщиков открыли приемную в прокуратуре Хабаровска

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В прокуратуре Хабаровского края организовали временную приемную для участников долевого строительства жилищного комплекса «Кленовый квартал». Прием заявлений возможен с 16 сентября 2019 года.

Обманутые дольщики могут обратиться в приемную лично или через своего представителя, в устной или письменной форме, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее соинвесторы стройки обратились к президенту РФ Владимиру Путину во время «прямой линии». Сообщалось, что людям начали выдавать ключи от квартир, но потом, по их словам, опять отобрали.

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