Boeing анонсировал реформы после катастроф с 737 Max

Компания Boeing заявила о том, что на предстоящей неделе объявит о мерах, призванных повысить безопасность самолетов ее производства. Об этом со ссылкой на неназванный источник в компании сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что на протяжении пяти месяцев в Boeing функционировал специальный комитет, в цели которого входил опрос сотрудников компании, а также руководителей других компаний, работающих в авиапромышленности.

Комитет пытался понять, какие меры должно принять руководство концерна, чтобы повысить воздушных судов. Эти выводы будут опубликованы в ближайшие дни.

Предположительно, произойдет ряд структурных изменений, в том числе будет создана группа специалистов, которая будет отвечать за обмен информацией с коллегами из других подразделений. Также изменения произойдут в процессе разработки кабин самолетов.

Кроме того, инженеры, разрабатывающие новые модели, будут отчитываться перед главным инженером, а не менеджером, отвечающим за проект. Таким образом планируется устранить многие проблемы еще на стадии разработки.

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки системы MCAS. Предположительно, именно из-за этой неполадки произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.

В июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX.