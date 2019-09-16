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Рынок агрегаторов такси за год вырос на 100% в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За первые шесть месяцев 2019 года объем рынка агрегаторов такси достиг 174,15 млрд рублей, говорится в обзоре Discovery Research Group, с которым ознакомились «Известия». При сохранении нынешней динамики роста по итогам года он увеличится еще на 20%. В прошлом году объем составил 290,5 млрд рублей против 146,8 млрд в 2017-м.

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Доля объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber в первом полугодии составила 46,7%, «Везет» — 24,1%, Gett — 9,7%, «Максим» — 5,6%, «Ситимобил» — 1,6%. С учетом анонсированной покупки «Яндекс.Такси» программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет», во многих регионах их совокупная доля превысит 50%, полагают авторы.

В исследовании подчеркивается, что агрегаторы такси существенно изменили рынок — таксопарки «ослабли и попали под контроль» IT-компаний. Большинство традиционных диспетчерских служб либо подключились к платформам цифровых агрегаторов, либо внедрили собственную IT-платформу, либо вовсе закрылись.

В «Яндекс.Такси» поставили под сомнение данные исследования. В компании отметили, что им неизвестны его методика и источники, а «объективный анализ рынка требует верификации данных в разных, независимых источниках».

Как рассказал «Известиям» руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, основные претензии в адрес агрегаторов, которые поступают от пассажиров, — это прежде всего необеспечение безопасности поездки.

Водителей при этом пока не признают наемными сотрудниками агрегаторов такси, как это недавно сделали для Uber и Lyft власти Калифорнии (США), поэтому правила Трудового кодекса, включая соцгарантии, на них не распространяются.

Подробнее — в материале «Известий»:

В два счетчика: рынок агрегаторов такси за год вырос на 100%

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