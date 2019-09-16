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Туриста смыло волной в море в Калининградской области

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Иностранного туриста смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области. Об этом «РИА Новости» рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

По предварительным данным, 49-летний мужчина находился на берегу Балтийского моря, когда его смыло волной. На место сразу были вызваны спасатели и скорая медицинская помощь.

Мужчину удалось достать из воды, однако прибывшие медики констатировали его смерть. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

11 сентября сообщалось, что спасатели в Крыму ищут 15-летнего подростка, которого унесло в море при попытке спасти брата. Поиски осложняются сильным волнением на море — штормовое предупреждение объявлено по всему побережью Крыма.

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