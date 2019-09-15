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Умерла создательница десятков российских литературных музеев

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Фото: Государственный литературный музей
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В возрасте 87 лет скончалась заслуженный работник культуры России, специалист по музейному делу Елена Михайлова.

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Об этом ТАСС в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на слова сына Елены Михайловой рассказал Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

Бак добавил, что Михайлова проработала в музее более 60 лет. Она была заведующей исследовательским сектором истории, занималась «самоотверженной просветительской работой».

При ее участии было создано более пятидесяти музеев по всей России: А.П. Гайдара, К.А. Федина, А.А. Фадеева, А.С. Грина, музеев-заповедников М.А. Шолохова, А.А. Блока, В.М. Шукшина и других.

Ранее Наталья Солженицына, общественный деятель и жена писателя Александра Солженицына, рассказала «Известиям» о недавно открывшемся мемориальном музее-квартире мужа.

В музее представлены этапы жизни семьи. Создатели решили показать, как в частной истории отразилась история страны.

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