Футбольное поле загорелось во время матча в США

Пожар произошел на футбольном поле во время матча в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси. Видео инцидента опубликовал РЕН ТВ.

По предварительным данным, возгорание началось с пиротехнической установки, но огонь быстро перекинулся на газон и стал распространяться.

Из-за пожара на месте происшествия образовался огромный столб черного дыма. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

11 сентября сообщалось, что товарный поезд загорелся после схода с рельсов в американском штате Иллинойс. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Дюпо.