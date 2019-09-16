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Футбольное поле загорелось во время матча в США

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Фото: REUTERS/Jim Brown-USA TODAY Sports
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Пожар произошел на футбольном поле во время матча в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси. Видео инцидента опубликовал РЕН ТВ.

По предварительным данным, возгорание началось с пиротехнической установки, но огонь быстро перекинулся на газон и стал распространяться.

Из-за пожара на месте происшествия образовался огромный столб черного дыма. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

11 сентября сообщалось, что товарный поезд загорелся после схода с рельсов в американском штате Иллинойс. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Дюпо.

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