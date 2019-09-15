Футболисты «Краснодара» и «Крыльев» пробили три пенальти в одной игре

Футболисты «Краснодара» победили самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура чемпионата России.

Игра в Краснодаре завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев поля голы забили Магомед-Шапи Сулейманов (16-я минута), Кристофер Олссон (48) и Вандерсон (57).

Еще раз отличился Ари (67), который не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании, передает «Газета.ру».

У «Крыльев» голы забили Александр Соболев (12) и Паул Антон (75, с пенальти). В добавленное к первому тайму время Соболев также не смог оформить 11-метровый.

При этом Соболев забил седьмой гол в первенстве и сравнялся с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым в таблице бомбардиров.

«Краснодар» набрал 20 очков и вышел на первое место в чемпионате, опережая петербургский «Зенит» (20) по дополнительным показателям.

«Крылья Советов» идут на 14-й строчке с семью очками. В следующем туре «Краснодар» 22 сентября сыграет с ЦСКА в Москве, а «Крылья» 21 сентября встретятся с «Ахматом» в Грозном.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов ранее прокомментировал требования болельщиков покинуть команду после поражения от «Урала». По его словам, ответом фанатам станут победы клуба.