WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

«Мы должны быть в состоянии вернуть 2 млн баррелей нефти… к завтрашнему дню», — цитирует собеседника газеты «РИА Новости».

Чиновник также отметил, что ситуация определенно хуже, чем ожидал Эр-Рияд в первые часы после атаки на нефтяную структуру, однако в Саудовской Аравии делают всё возможное, чтобы убедиться, что рынок не будет испытывать дефицита до полного восстановления нефтедобычи.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что восстановление нефтедобычи займет у Эр-Рияда несколько недель.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».

МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.