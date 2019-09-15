Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.

«Для меня она [идея] жива, и, безусловно, опять же я упрямый и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно в экономической жизни, в экономической сфере — либеральный экономист», — сказал Авен в интервью на телеканале «Россия 1».

Глава совета директоров Альфа-банка добавил, что либеральные, экономические ценности являются незыблемыми для него. Авен также признал, что либеральные реформы часто бьют по большим слоям населения, и подобное случилось и в России. «Многое из того, что либералы обещали, они не сделали, и во многом для людей в России, к сожалению, дискредитированы, это правда», — отметил он.

В марте 2019 года Forbes включил Авена в пятерку самых богатых холостяков России. Его состояние оценили в $5,2 млрд.

С 1991 по 1992 год Авен возглавлял Министерство внешних экономических связей России. С 2011 года он занимает пост председателя совета директоров Альфа-банка.