Косачев прокомментировал обвинения США против Ирана из-за атаки дронов

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал обвинения США против Ирана в том, что Тегеран атаковал дронами нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

«Хотя Иран действительно имеет определенное влияние на хуситов, но никаких причин обвинять именно Тегеран в данном случае нет. Ну кроме одной: для Вашингтона Иран, как пионер, в ответе за всё плохое, что происходит на Ближнем Востоке», — написал он в Facebook в воскресенье, 15 сентября.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».

МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.

По итогам 2018 года Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд, стала самой прибыльной компанией мира.