Атака на объекты добычи и переработки нефти в Саудовской Аравии может привести к краткосрочному росту цен на сырье. Если же восстановление инфраструктуры затянется, мировой рынок ждет дефицит, а наибольшие экономические выгоды от произошедшего могут получить США, Россия и, возможно, Иран.

Два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саудовской Аравии подверглись нападению с помощью беспилотных летательных аппаратов. На предприятиях, которые принадлежат государственной компании Saudi Aramco, начались пожары. Ответственность за эту акцию взяли на себя йеменцы.

Вторжению со стороны Саудовской Аравии Йемен подвергся пять лет назад. Кампания, которая, по всей видимости, задумывалась саудитами как маленькая победоносная война, явно затянулась. Йемен отчаянно сопротивляется и с переменным успехом мстит. Вероятно, происходит это не без помощи извне.

Удары по нефтегазовой инфраструктуре королевства были вопросом времени после того, как стало ясно, что Эр-Рияд не сможет подавить сопротивление Йемена. Но эффект от последней атаки превзошел все ожидания. Нападение на НПЗ оказалось самой масштабной и результативной операцией за предыдущие пять лет (притом проведена она была в сотнях километров от границы). В результате добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась примерно на 50% — на 5–5,7 млн баррелей в сутки.

На сегодняшний день тяжело судить, точны ли эти оценки и сколько времени понадобится, чтобы восстановить производство. Но с большой долей вероятности можно предположить резкий рост нефтяных котировок в ближайшие дни. Возможно, он составит порядка $10 за баррель. Произойдет это на фоне вспыхнувших панических настроений, которые Эр-Рияд сейчас спешно пытается погасить. Насколько долговременным будет подорожание и в каких пределах будет колебаться цена — зависит от реальных производственных сложностей, с которыми столкнулась Saudi Aramco.

Стоит напомнить, что Саудовская Аравия вместе с Россией и США входит в тройку крупнейших производителей нефти. Притом эта страна является и крупнейшим экспортером — на внешние рынки идут три четверти добываемого на ее территории черного золота — как легкие, так и тяжелые сорта. Значительная часть местной нефти относится к категории высокосернистой. Основные сорта российской нефти (URALS, ESPO), для сравнения, в среднем менее сернистые.

Даже если данные о двукратном сокращении добычи соответствуют действительности, мировой рынок благодаря имеющимся запасам не сразу почувствует нехватку сырья. Сама Саудовская Аравия поспешила успокоить мировую общественность, что экспорт не пострадал, и поставки будут производиться в должных объемах. Видимо, пока сохраняются запасы.

США уже объявили о готовности компенсировать выпадающие объемы за счет своих резервов. Кроме того, страны ОПЕК+ могут увеличить добычу. В первую очередь это касается России, обладающей одним из наиболее значительных потенциалов роста. Вопрос исключительно в сроках. Так или иначе, все участники рынка получат свой бонус за счет пусть и кратковременного, но роста цен.

Если же трудности, с которыми столкнулась решившая продемонстрировать соседям свою военную мощь Саудовская Аравия, носят долгосрочный характер, ситуация будет развиваться иначе. И здесь главный вопрос заключается в том, добыча каких именно сортов пострадала от атаки йеменцев.

Если под удар попали легкие и сверхлегкие сорта, занимающие порядка двух третей в экспорте Саудовской Аравии, главным выгодополучателем могут стать США. Из-за специфики местной нефтегазовой промышленности Штаты, оставаясь крупнейшим нетто-импортером, вынуждены экспортировать значительные объемы сверхлегкой нефти, которая не находит спроса внутри страны. Сегодня можно говорить о чрезмерном росте предложения подобных нефтей на мировом рынке, что негативно сказывается на их цене. В этом смысле атака в Саудовской Аравии произошла весьма вовремя, чтобы поддержать цены на американскую продукцию, а с ней — и шаткую экономику нефтегаза США.

В то же время может вырасти спрос на российскую нефть URALS и ESPO. И произойдет это не столько из-за колебаний цен, сколько из вопроса надежности поставок. Особенно это важно для рынка Китая. С 2016 года наша страна обгоняет Саудовскую Аравию по объему экспорта нефти в КНР. В прошлом году спрос на нее в Поднебесной вырос на 10% (до 462 млн т), РФ увеличила поставки на 19,7% (до 71,5 млн т). Привлекательность российского черного золота для китайского рынка по сравнению с нефтью Саудовской Аравии неминуемо вырастет. Ведь возникшие сегодня проблемы Эр-Рияд может решить, но никто не даст гарантий, что на фоне затянувшегося конфликта с Йеменом подобное не повторится снова.

Есть и еще одна страна, которая может получить выгоды из произошедшего — Иран. Из-за санкций он был вынужден сократить добычу нефти. Теперь же у таких игроков как Евросоюз (один из крупнейших импортеров саудовской нефти) будет больше стимулов добиваться отмены наложенных на Иран ограничений, так как это становится вопросом энергетической безопасности Европы.

Но учитывая, что США по доброй традиции назначили Иран виноватым в атаке на саудовские НПЗ, возникшая ситуация и вовсе может стать поводом для вторжения в исламскую республику. Но тогда рынок нефти ждут потрясения совершенно иного масштаба.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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