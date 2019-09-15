Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, которые прибыли в Турцию, чтобы принять участие во втором технологическом фестивале Teknofest, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что Су-35 провел в небе около 15 минут. Пилот истребителя показал различные фигуры высшего пилотажа. Следом за ним в воздух поднялся самолет-амфибия Бе-200. Он отработал маневры по тушению пожара.

Фестиваль Teknofest пройдет в Стамбуле 17-22 сентября.

28 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским лидером Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019 и осмотрел новинки российской военной и гражданской авиатехники. Сообщалось, что он заинтересовался истребителями Су-35 и Су-57.

Позже в тот же день глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил о начале переговоров между Россией и Турцией о покупке этих самолетов.

1 сентября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение об их приобретении — за Анкарой. Однако на следующий день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что Москва и Анкара в данный момент не ведут переговоры о покупке Турцией истребителей Су-35 и Су-57.