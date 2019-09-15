Россия обсудила с Асадом формирование конституционного комитета

Межведомственная делегация из России с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина и представителей Минобороны была принята в Дамаске президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

Переговоры прошли 12 сентября, сообщается на сайте МИД России в воскресенье, 15 сентября. Стороны обсудили вопросы завершения формирования конституционного комитета. Его запуск необходим для продвижения политического процесса, которой осуществляют и ведут сами сирийцы и при содействии ООН, отметили в ведомстве.

«Кроме того, подробно обсуждалась ситуация «на земле» в Сирии с акцентом на необходимость стабилизации обстановки в Идлибе при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН», — добавили в МИД России. Стороны обсудили также восстановление Сирии после завершения конфликта, содействие возвращающимся сирийским беженцам и обеспечение безопасности на Ближнем Востоке на основе уважения суверенитета региональных государств.

Решение о создании конституционного комитета было принято на конгрессе сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 30 января 2018 года. Эта структура займется подготовкой предложений для выработки конституции САР. Кандидатами должны стать 150 человек: 100 представляют правительство и внутреннюю оппозицию, 50 — кандидаты от внешней оппозиции.

14 февраля президент России Владимир Путин заявил о важности скорейшего запуска конституционного комитета в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.