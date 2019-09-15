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В МИД России подтвердили визит в Москву и.о. помощника госсекретаря США

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Фото: commons.wikimedia.org
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В российском МИДе подтвердили, что 17–18 сентября в Москву прибудет исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости».

Рикер проведет переговоры с замглавы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Ранее в воскресенье о визите Рикера в Москву 17–18 сентября сообщила пресс-служба Госдепа США.

12 сентября стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Россию в октябре. Его приезд в Россию, возможно, произойдет во время Валдайского форума.

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