В МИД России подтвердили визит в Москву и.о. помощника госсекретаря США

В российском МИДе подтвердили, что 17–18 сентября в Москву прибудет исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости».

Рикер проведет переговоры с замглавы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Ранее в воскресенье о визите Рикера в Москву 17–18 сентября сообщила пресс-служба Госдепа США.

12 сентября стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Россию в октябре. Его приезд в Россию, возможно, произойдет во время Валдайского форума.