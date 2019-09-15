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В России создадут стандарты для домов престарелых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России обновят нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых. В настоящее время в заведениях подобного рода не хватает мест, большинство из них появились еще в годы СССР, что накладывает отпечаток на условия проживания в них.

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Как сообщили «Известиям» в Минстрое, новые нормы будут разработаны после того, как завершится конкурс на лучший концептуальный проект таких учреждений. Здания должны быть не менее чем на 150 мест. Они должны быть комфортными для пожилых людей и соответствовать современным требованиям по питанию. Размер жилой площади при одноместном размещении должен составлять не менее 12 кв. м, двухместном — 18 кв. м.

В настоящий момент, по данным НП «Мир старшего поколения», в России насчитывается около 270–280 тыс. мест в домах престарелых, в то время как на самом деле необходимо не менее 630 коек. К 2030 году их будет требоваться 1 млн.

Нынешние дома престарелых по факту таковыми не являются. В законодательстве отсутствует такой термин. Также нет нормативной базы для регулирования строительства. По словам управляющего ГК Senior Group Алексея Сиднева, действующие учреждения — это советские психоневрологические интернаты и дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 16 сентября.

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