В Москву приедет и.о. помощника госсекретаря США Рикер

В Москву с визитом приедет 17–18 сентября и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Об этом в воскресенье, 15 декабря, пишет «РИА Новости».

«Он встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и с командой посольства (США) в Москве», — говорится в сообщении.

12 сентября глава МИД Филиппин Теодоро Локсин младший заявил, что президент страны Родриго Дутерте посетит Россию в октябре.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что приезд Дутерте, возможно, произойдет во время Валдайского форума. Известно, что мероприятие состоится в октябре, но точные даты пока не сообщаются.