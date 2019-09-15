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В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

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Глава германо-российской группы в немецком бундестаге и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом Евросоюза решение по газопроводу Opal носит политический характер. По его словам, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как газового поставщика. Его сообщение 15 сентября цитирует «РИА Новости».

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ — ред.) более конкурентоспособным», — рассказал Шлунд.

Комментируя решение суда ЕС, парламентарий пояснил, что оно ведет к рыночной деформации и росту цены на энергоресурсы для европейских партнеров. Он добавил, что в случае наступления холодов Германии понадобится российский газ из трубопровода «Северный поток» — это Шлунд объяснил тем, что возобновляемые источники энергии приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении.

Депутат отметил, что на данный момент в случае внезапного наступления холодов есть возможность поставок СПГ с Ямала.

«Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего экономического мотора в Германии», — констатировал Шлунд.

Днем ранее «Газпром» снизил поставки газа через Opalиз-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям Opal начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для Opal исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК. Теперь российская компания должна сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией.

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