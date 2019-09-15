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Очередь в детские сады ликвидируют в одном из районов Тульской области

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В Щекинском районе Тульской области в ближайшей перспективе полностью ликвидируют очередь в детсады. Как сообщил глава администрации Александр Гамбург, сейчас в Щекино строится детсад на 160 мест, его сдача запланирована на декабрь. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства детсада в Крапивне.

«Это позволит полностью ликвидировать очередность в детские дошкольные учреждения по малышам любых возрастных групп», — сказал он в интервью «Щекинскому химику», передает ИА «Тульские известия».

Ранее власти Тулы заявили о ликвидации очереди в детские сады для детей от трех до семи лет. За шесть последних лет в городе построили 10 дошкольных учреждений. 3 июня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране более 120 тыс. детей не обеспечены местами в яслях.

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