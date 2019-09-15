Возбуждено дело об отравлении двухлетней девочки в Петербурге

Полицейские Петродворцового района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства отравления ребенка. По данным источника в правоохранительных органах, в полночь 14 сентября из квартиры дома в Петровском переулке Ломоносова бригада скорой помощи доставила в детскую городскую больницу № 1 с острым пероральным отравлением оксибутиратом девочку в возрасте 1 год 10 месяцев.

Как отмечает телеканал «78», мать ребенка — менеджер Сбербанка, отец — водитель скорой помощи. Их дочь находится в крайне тяжелом состоянии. С места изъята полулитровая пластиковая бутылка с жидкостью белого цвета. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее в Оренбургской области госпитализировали ребенка, который отравился парами скипидара. Двухлетний мальчик остался без присмотра, нашел бутылку со скипидаром и отпил из нее.