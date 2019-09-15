Прямой эфир

Экологические активисты в Германии заблокировали вход на автосалон

0
Фото: Global Look Press/Tim Wagner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии несколько сотен экологических активистов заблокировали главный вход на 68-й международный автосалон IAA-2019 во Франкфурте-на-Майне. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на информацию агентства DPA.

В полиции пояснили, что посетители выставки могут пройти на экспозицию через другие входы.

Акция проходит под девизом «Песок в коробку передач». «Мы тем самым посылаем четкий сигнал против разрушительной транспортной системы, которую, как и прежде, поддерживает автосалон», — пояснили в инициативной группе, организовавшей демонстрацию. Участники протеста развернули плакаты с лозунгами «Лишить власти концерны», «Улицы забиты — даешь сейчас перемены» и другими призывами.

В протестных акциях экологических организаций во Франкфурте-на-Майне днем ранее приняли участие около 15 тыс. человек.

В мае экологические активисты в Париже вылили на ступени площади Трокадеро около 300 л бутафорской крови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Человечество израсходовало годовой запас природных ресурсов раньше срока
Страны G20 договорились отказаться от выбросов пластика в океан к 2050 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019