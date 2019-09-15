Экологические активисты в Германии заблокировали вход на автосалон

В Германии несколько сотен экологических активистов заблокировали главный вход на 68-й международный автосалон IAA-2019 во Франкфурте-на-Майне. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на информацию агентства DPA.

В полиции пояснили, что посетители выставки могут пройти на экспозицию через другие входы.

Акция проходит под девизом «Песок в коробку передач». «Мы тем самым посылаем четкий сигнал против разрушительной транспортной системы, которую, как и прежде, поддерживает автосалон», — пояснили в инициативной группе, организовавшей демонстрацию. Участники протеста развернули плакаты с лозунгами «Лишить власти концерны», «Улицы забиты — даешь сейчас перемены» и другими призывами.

В протестных акциях экологических организаций во Франкфурте-на-Майне днем ранее приняли участие около 15 тыс. человек.

В мае экологические активисты в Париже вылили на ступени площади Трокадеро около 300 л бутафорской крови.