Сельский храм сгорел в Свердловской области

В поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области в воскресенье, 15 сентября, загорелся храм. Очевидцы выкладывают в соцсети фото и видео с места происшествия. На записях видно, что купол деревянного храма уже рухнул. По сообщениям местных жителей, огонь за 20 минут почти полностью уничтожил постройку.

«На месте работают 15 единиц техники и 18 человек личного состава. Ведется ликвидация открытого горения», — сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В июле чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области. Причиной возгорания стала неисправность кондиционера, после чего огонь перекинулся на крышу. Икона находилась в обители с 2002 года.