В Москве пройдет этап Кубка мира по скейтбордингу

Этап Кубка мира по скейтбордингу состоится в Москве 9 ноября. Об этом ТАСС 15 сентября рассказал генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев.

«Турнир состоится 9 ноября на Малой спортивной арене «Лужники». Состав участников еще не утвержден, но в московском турнире всегда участвуют новые перспективные скейтеры, такой всегда была концепция этих соревнований», — сообщил Поцелуев.

Он добавил, что зачастую спортсмены, принимавшие участие в московских соревнованиях, спустя год проявляли себя на крупнейших турнирах. В качестве примера Поцелуев привел французов Винсента Милу и Аурельен Жиру.

Турнир World Cup Skateboarding проведут в Москве в седьмой раз.

Ранее стало известно, что скейтбординг впервые будет представлен на Олимпийских играх 2020 года в Токио.