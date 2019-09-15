Прямой эфир

В Москве пройдет этап Кубка мира по скейтбордингу

0
Фото: ТАСС/dpa/Silas Stein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Этап Кубка мира по скейтбордингу состоится в Москве 9 ноября. Об этом ТАСС 15 сентября рассказал генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев.

«Турнир состоится 9 ноября на Малой спортивной арене «Лужники». Состав участников еще не утвержден, но в московском турнире всегда участвуют новые перспективные скейтеры, такой всегда была концепция этих соревнований», — сообщил Поцелуев.

Он добавил, что зачастую спортсмены, принимавшие участие в московских соревнованиях, спустя год проявляли себя на крупнейших турнирах. В качестве примера Поцелуев привел французов Винсента Милу и Аурельен Жиру.

Турнир World Cup Skateboarding проведут в Москве в седьмой раз.

Ранее стало известно, что скейтбординг впервые будет представлен на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский скейтбордист Круглов дисквалифицирован на четыре года
Видео катания Ассанжа на скейте появилось в Сети

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019