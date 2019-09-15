Отремонтированный Дом культуры открыли в Брянской области

В поселке Сеща Дубровского района Брянской области торжественно открылся после ремонта Дом культуры. Ранее там заменили кровлю, обновили зрительный зал, фойе и фасад. В этом году была закуплена мебель, одежда сцены и механическое оборудование, выполнены монтажные работы.

Общий размер выделенных средств по проекту «Единой России» «Культура малой Родины» составил около 2,5 млн рублей. Об этом информирует интернет-газета «Брянские новости».

Зарплата брянских работников культуры за пять лет выросла в три раза, заявил заместитель губернатора Владимир Оборотов на обсуждении национального проекта «Культура». Доля расходов на эту сферу в казне увеличилась до 4%.