Прямой эфир

Отремонтированный Дом культуры открыли в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Сеща Дубровского района Брянской области торжественно открылся после ремонта Дом культуры. Ранее там заменили кровлю, обновили зрительный зал, фойе и фасад. В этом году была закуплена мебель, одежда сцены и механическое оборудование, выполнены монтажные работы.

Общий размер выделенных средств по проекту «Единой России» «Культура малой Родины» составил около 2,5 млн рублей. Об этом информирует интернет-газета «Брянские новости».

Зарплата брянских работников культуры за пять лет выросла в три раза, заявил заместитель губернатора Владимир Оборотов на обсуждении национального проекта «Культура». Доля расходов на эту сферу в казне увеличилась до 4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таблички предлагают установить на старинных домах в Брянске
Два дома культуры построят в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019