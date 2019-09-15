Бал в дворянской усадьбе Стаховичей прошел в Липецкой области

В селе Пальна-Михайловка Становлянского района Липецкой области состоялся фестиваль «Бал в дворянской усадьбе Стаховичей». Юноши и девушки танцевали полонез и венский вальс, пели романсы.

В программе были мастер-классы, фольклорные игры и хороводы, театрализованные представления. На фестивале сварили янтарное грушевое варенье по рецепту прежней хозяйки усадьбы Софьи Стахович — фрейлины императрицы Александры Федоровны. Желающие могли принять участие в экскурсии по территории усадьбы и прокатиться в карете, пишет Lipetskmedia.

Дом Стаховичей являлся на протяжении XIX века резиденцией елецких предводителей дворянства. В разное время там бывали Л.Н. Толстой, И.Е. Репин, Н.Н. Ге, артисты театра МХАТ и его художественный руководитель К.С. Станиславский.