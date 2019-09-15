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Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

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Самый опытный из российских космонавтов Федор Юрчихин решением главной медицинской комиссии на заседании в Центре подготовки космонавтов исключен из отряда. Об этом сообщает в воскресенье, 15 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на командира отрядов космонавтов Олег Кононенко.

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По его словам, решение комиссии по исключению Юрчихина окончательное. Оно должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда. Для этого необходим сбор межведомственной комиссии. Комментарий самого Юрчихина получить не удалось.

Ранее в интервью 60-летний космонавт говорил о вопросах, возникших к его здоровью, но делился планами отправиться в короткую экспедицию, например, облететь Луну.

Космонавт совершил пять космических полетов — четыре на «Союзах» и один на американском шаттле «Атлантис», в космосе он провел 672 суток 21 час.

28 августа на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019 единственная женщина-космонавт в российском отряде Анна Кикина заявила, что не знает сроков своего первого полета, но продолжает готовиться к нему.

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