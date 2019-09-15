Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Самый опытный из российских космонавтов Федор Юрчихин решением главной медицинской комиссии на заседании в Центре подготовки космонавтов исключен из отряда. Об этом сообщает в воскресенье, 15 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на командира отрядов космонавтов Олег Кононенко.

По его словам, решение комиссии по исключению Юрчихина окончательное. Оно должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда. Для этого необходим сбор межведомственной комиссии. Комментарий самого Юрчихина получить не удалось.

Ранее в интервью 60-летний космонавт говорил о вопросах, возникших к его здоровью, но делился планами отправиться в короткую экспедицию, например, облететь Луну.

Космонавт совершил пять космических полетов — четыре на «Союзах» и один на американском шаттле «Атлантис», в космосе он провел 672 суток 21 час.

28 августа на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019 единственная женщина-космонавт в российском отряде Анна Кикина заявила, что не знает сроков своего первого полета, но продолжает готовиться к нему.