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Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил журналистам близкий к следствию источник.

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«Экспертное заключение говорит, что у нее были выявлены психические отклонения на момент совершения преступления», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что Куликова после прохождения экспертизы была переведена в психиатрическое отделение больницы при СИЗО «Бутырка». При этом, по данным другого источника, москвичке добавили обвинение по статье 156 УК РФ («Жестокое обращение с детьми»).

«Она отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но не возражает, что поступила жестоко, послушав советчиков», — сказали журналистам.

22 февраля Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал Надежду Куликову после того, как ее сын провел в парке один всю ночь. По словам ребенка, мать специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в «Лосиный остров», надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает.

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