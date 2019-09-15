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В Тунисе началось голосование на досрочных выборах президента

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Фото: REUTERS/Muhammad Hamed
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Голосование на досрочных выборах президента началось в Тунисе. Правом голоса смогут воспользоваться более 7 млн граждан республики с населением около 11 млн человек.

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В списках указаны имена 24 кандидатов. Среди претендентов на высший государственный пост бывший президент страны Монсеф Марзуки (2011–2014), экс – премьер-министры Хамади Джебали (2011–2013) и Мехди Джомаа (2014–2015), сообщает в воскресенье, 15 сентября, «РИА Новости».

Избирательные участки в большинстве регионов Туниса открылись в 8:00 по местному времени (10:00 мск). Их работа завершится в 18:00 (20:00 мск).

В ряде районов страны время работы участков по соображениям безопасности было сокращено. Там голосование начнется на два часа позже и завершится на два часа раньше.

Итоги голосования должны быть объявлены Центризбиркомом не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, дату которого объявят позднее.

В июле президент Туниса Беджи Каид Ас-Себси скончался на 93-м году жизни. В стране был объявлен семидневный траур. Беджи Каид ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года. Ранее он объявлял, что не будет участвовать в президентских выборах, которые были намечены на ноябрь.

После смерти политика власти страны решили провести досрочные выборы главы государства.

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