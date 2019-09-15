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СМИ допустили передачу Корбином России данных разведки США

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Joe Giddens
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Лидер британских лейбористов Джереми Корбин в случае прихода к власти может передавать российским властям данные разведки США. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, составленный при поддержке экс-советников президента США Дональда Трампа.

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Выдержки из документа опубликованы в субботу на сайте издания. Речь идет о передаче информации, предоставленной Лондону о действиях Москвы и Тегерана. Корбин может перестать быть надежным партнером Вашингтона и НАТО и занять пророссийскую позицию, отмечает издание.

Автором доклада выступил профессор военного колледжа армии США Азим Ибрагим. Он призвал Трампа рассмотреть отказ от предоставления Великобритании конфиденциальной информации, отмечает в воскресенье, 15 сентября, «Газета.ру».

Вашингтону надо обдумать уменьшение роли или исключение возглавляемого Корбином правительства из альянса Five Eyes, куда входят разведки США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии, полагает он.

В конце августа лидер британской оппозиции Джереми Корбин направил Елизавете II письмо с жесткой критикой решения о приостановке работы парламента. Руководитель лейбористов попросил королеву принять его в поместье Балморал, куда она обычно уезжает на лето.

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