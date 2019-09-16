«Атака мертвецов»: как обороняли крепость Осовец
6 августа 1915 года произошел эпизод Первой мировой войны, ныне известный как «атака мертвецов». При обороне крепости Осовец на Восточном фронте после немецкой газовой атаки около полусотни русских солдат 13-й роты 226-го Землянского полка в отчаянной контратаке смогли опрокинуть наступавшие германские батальоны.
6 августа 1915 года произошел эпизод Первой мировой войны, ныне известный как «атака мертвецов». При обороне крепости Осовец на Восточном фронте после немецкой газовой атаки около полусотни русских солдат 13-й роты 226-го Землянского полка в отчаянной контратаке смогли опрокинуть наступавшие германские батальоны.