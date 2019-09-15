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Пучдемон призвал Запад и Россию улучшить отношения

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Фото: TASS/EPA/FELIPE TRUEBA
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Россия и Запад должны наладить отношения, так как это соответствует их взаимным интересам. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Он считает абсурдом то, что на данный момент у Европы больше проблем с Россией, чем во времена Советского Союза, а также выразил уверенность в том, что будущее будет достигнуто благодаря диалогу и сотрудничеству между Западом и Востоком.

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Кроме того, Пучдемон напомнил, что с момента введения взаимных санкций прошло уже пять лет, и ситуация не привела к хорошим результатам. Он считает, что момент это изменить настал, а также заявил, что это могло бы помочь в разрешении украинского кризиса.

18 февраля Карлес Пучдемон заявил в Брюсселе, что статус Каталонии должен определить законный, международно признанный и юридически обязывающий референдум.

1 октября 2017 года состоялось всеобщее голосование о независимости региона. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых поддержали отделение от Испании.

27 октября 2017 года парламент Каталонии официально одобрил законопроект о независимости, но испанское правительство применило ст. 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида.

В конце октября 2017 года Пучдемон уехал в Бельгию, которая предоставила ему политическое убежище, чтобы он избежал обвинений в мятеже, перевороте и растратах. Часть его сторонников была арестована.

В Верховном суде Испании 12 февраля начался процесс над 12 лидерами движения за независимость Каталонии.

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