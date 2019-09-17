Сегодня мы отмечаем 80-летие выдающегося режиссера и актера Владимира Меньшова. Он снял не так много фильмов, но каждый имел невероятный успех. «Любовь и голуби», «Розыгрыш», «Ширли-мырли», «Зависть богов» — на протяжении многих лет их любят миллионы. Думаю, если задаться целью и подсчитать суммарное количество просмотров его работ, учитывая прокат, телевидение, интернет, думаю, цифра будет под миллиард. На картинах Владимира Валентиновича выросли поколения.

Его судьба была нелегкой. Нечасто она протягивала ему руку. Меньшов сам себя сделал. Он снимал свои картины, когда в него никто не верил. Даже за оскароносную «Москва слезам не верит» ему пришлось повоевать. Зато когда фильм вышел, люди стояли в очередях за билетами. За год его посмотрели 90 млн человек. В общем, зрители приняли и полюбили, а кинематографическая среда — категорически нет. Режиссер сильно переживал эту несправедливость. Но время всё расставило по своим местам и сделало картину культовой. Когда меня спрашивают, что такое Советский Союз, я отвечаю: «Посмотрите «Москва слезам не верит». Вот это и есть СССР». Режиссеру удалось точно отразить дух эпохи и страны.

Меньшов — уникальная фигура в отечественном кинематографе. Если он не снимает, то продюсирует; если не пишет, то снимается. Владимир Валентинович обладает огромным обаянием и мужской харизмой. И эти качества ценят коллеги. В его послужном списке более сотни ролей. Да и мы с ним сдружились, когда я пригласил Меньшова на эпизодическую роль в фильме «Курьер». Встретил его в Доме кино и заговорил о картине. Владимир Валентинович так немного свысока посмотрел на меня. Честно говоря, я и не рассчитывал, что он согласится. Ведь на тот момент у него уже был «Оскар». Предложение об эпизоде стало для него неожиданным. Но Меньшов согласился. Роль небольшая, характерная. Он был очень органичен в образе гостя на дне рождения. В определенной степени Меньшов в «Курьере» похож на самого себя. Такой непримиримый, страстный, очень эмоциональный, темпераментный. Если он что-то отстаивает, то делает это очень яростно.

У него всегда есть своя позиция. И он не боится демонстрировать ее, пусть даже это идет вразрез с мнением большинства. Патологически честный, принципиальный человек, способный принимать неординарные решения. У него бойцовский, прямолинейный характер. Многие помнят историю с победой фильма «Сволочи» на одном столичном фестивале в 2007 году, когда Владимир Меньшов, который должен был вручать приз, из принципиальных соображений отказался это делать. Он был один против всех. И этот его поступок не может не восхищать.

Страдал ли он за свою прямоту? В кино вообще достаточно сложные отношения между коллегами. Это неизбежная часть нашей профессии. В какой-то момент любому человеку с независимой позицией необходимо ее отстаивать. И это может вызывать разную реакцию. Но, безусловно, вы не найдете ни одного кинематографиста, кто бы не признавал очевидный талант и заслуги Меньшова. К его мнению прислушиваются все. Я сам неоднократно имел возможность оценить его профессиональное чутье.

Через пару лет после «Курьера» я пригласил его в свою картину «Город Зеро» и предложил главную роль. Но, прочитав сценарий, Меньшов отказался. Он посоветовал мне позвать на пробы Леонида Филатова. И оказался прав. Сам же сыграл небольшую роль прокурора — получилась грандиозная актерская работа. Второй эпизод — уже относительно недавний. Когда я снимал «Анну Каренину», то не знал, кого пригласить на главные роли. Меньшов же сказал, что лучше Елизаветы Боярской и Максима Матвеева вариантов нет.

Нас связывает более чем 30-летняя дружба. Когда мы встречаемся, можем разговаривать часами. С Владимиром Валентиновичем легко, он всегда интересен. Я могу с наслаждением и удовольствием просто слушать его. Ведь, помимо всех безусловных творческих достижений, он очень утонченный, образованный, эрудированный. Меньшов читал всё. Это тип русского любопытного человека. Он может дискутировать на любую тему — от искусства до политики. И одно из главных его качеств — истинный, безусловный патриотизм.

Кто-то может сказать: «Жил бы он в Голливуде, давно озолотился бы». Но эти предположения строят те, кто не знает Владимира Меньшова. У него не было даже мысли переехать за границу. Никогда. Меньшов любит Россию, необыкновенно предан своему зрителю. Владимир Меньшов — российский, а вернее, советский кинорежиссер.

Ну а если размышлять гипотетически, кто знает, как повернулась бы судьба, живи он в Голливуде. Может, он никогда бы и не пробился там. Зато Владимир Валентинович уже несколько лет возглавляет российский оскаровский комитет. В свое время, когда решался вопрос, кто будет руководить компетентным жюри, выбирающим картины от нашей страны для выдвижения на премию Американской киноакадемии, я сам активно содействовал этому назначению.

От всей души я желаю ему, прежде всего, здоровья. А с планами на работу он сам определится. Тем более он уже готовит нечто интересное. Но рассказывать об этом я не вправе.