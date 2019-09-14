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Неизвестный нарисовал свастику в здании министерства внутренней безопасности США

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Фото: REUTERS/Hyungwon Kang
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На третьем этаже здания министерства внутренней безопасности США неизвестный нарисовал свастику на стене. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось корпоративное электронное письмо.

«К сожалению, сегодня на третьем этаже появилось нарисованное от руки изображение свастики», — указано в послании замминистра национальной безопасности по разведке и анализу Брайана Мерфи.

Он также подчеркнул, что в ведомстве не должно быть сотрудников, которые «соотносят себя с такими вещами».

В настоящее время начато расследование. По словам Мерфи, в первую очередь необходимо удалить свастику и опросить сотрудников министерства.

В августе 23-метровый аттракцион под названием «Полет орла», работавший в парке развлечений в городе Леффинген в Германии, закрыли из-за сходства механизма конструкции со свастикой.

Работу аттракцион начал в конце июля, тогда жалоб на его сходство с одним из символов гитлеровского рейха не поступало. По данным телерадиокомпании SWR, первые видео с комментариями, указывающими на сходство конструкций со свастикой, стали появляться в Сети в августе. Пользователи писали, что в парке Tatzmania Löffingen работает аттракцион, напоминающий две свастики.

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