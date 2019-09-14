Число задержанных демонстрантов в Нанте выросло до 30

Число задержанных в ходе манифестаций «желтых жилетов» во французском Нанте выросло до 30 человек, говорится в сообщении полиции Франции в Twitter в субботу, 14 сентября.

Пострадали два жандарма и два сотрудника полиции. По данным правоохранительных органов, в акции протеста участвуют 1800 человек. В мусорных баках стражи порядка обнаружили 22 «коктейля Молотова», передает France Info. Кроме того, полицейские изъяли около сотни зонтиков, которыми демонстранты защищаются, и 10 петард.

[#Acte44] En début d'après-midi, découverte de mortiers artisanaux et bombes agricoles abandonnés au Jardin des Plantes de #Nantes.#TousMobilisés contre les armes par destination pour dégrader des biens ou commettre des #violences à l’égard des forces de l’ordre. pic.twitter.com/6ffnMHTwe0 — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 14 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось о 18 задержанных. Отмечается, что эта акция протеста в Нанте проходила под строгим наблюдением полиции. Это 44-я по счету демонстрация «желтых жилетов».

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Одна из недавних акций «желтых жилетов» прошла во Франции 13 июля. Тогда на улицы вышли люди, требовавшие созыва референдума гражданской инициативы, где должны обсуждаться важные для Франции вопросы.