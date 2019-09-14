Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, в чем заключается сложность состояния звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, которой, по сообщениям СМИ, диагностировали глиобластому — одну из самых агрессивных опухолей головного мозга.

«Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя», — сказал он в интервью сайту kp.ru, опубликованном в субботу, 14 сентября.

Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет. При глиобластоме хирургическое вмешательство используется редко — в основном применяется химиотерапия, лучевая и комбинированная терапия.

По словам нейрохирурга, победить эту опухоль практически невозможно, максимум что можно сделать — это продлить жизнь человека на срок до пяти лет.

Днем ранее СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции — «в таком ее состоянии это может быть опасно».