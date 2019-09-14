В Германии родились две панды

Беззаботно потягиваются и спят с улыбкой. У новорожденных панд в Германии появились темные пятна вокруг глаз.

Медвежата удвоили вес — поправились на 200 г. В зоопарке малышам делают массаж для хорошего пищеварения. Панда Менг Менг родила детенышей 31 августа. Она передана из Китая в аренду на два года.