На свадьбу Собчак и Богомолова пришли 300 человек

Количество звезд на квадратный метр превышено. Бондарчук, Эрнст, Литвинова, Верник, Юдашкин, Сергеенко. На свадьбу Собчак пришли 300 человек. Актеры, бизнесмены, чиновники — всех собрали в Музее Москвы. Киркоров подарил молодоженам любимую песню Собчак. Под «Снег» — первый танец. Звездную тусовку разбавили чиновники и бизнес-элита. Среди «высоких» гостей — Сурков и Новиков.