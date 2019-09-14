В Италии тушат фабрику по производству аккумуляторных контейнеров. С огнем борются 100 пожарных, данных о пострадавших нет. Людей попросили оставаться в домах и не открывать окна.

Воздух проверят на токсические вещества, в городе объявили ЧП.