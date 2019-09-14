У школьницы из США обнаружили редкую форму амнезии

«День сурка» случается и совсем необязательно 2 февраля. 16-летняя американка застряла в 11 июня. В этот день студент на танцах случайно ударил Райли по голове. Врачи не нашли у девушки сотрясения мозга.

Но память Райли теперь обнуляется каждые два часа. Раз в 120 минут она перечитывает свои школьные конспекты. Медики не понимают причин столь редкой формы амнезии.