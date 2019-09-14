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Пассажирский автобус столкнулся с фурой под Ярославлем

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СКР возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Работу начала «горячая линия» для семей погибших и пострадавших.Телефон: 8 (4852) 79-09-01.

Двое пострадавших в катастрофе находятся в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней степени тяжести. Губернатор сообщил, что раненых могут перевезти в Москву.

Семь человек погибли и 28 пострадали. Автобус «ПАЗ» лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN. Водители фуры и автобуса погибли на месте.

Среди пострадавших есть ребенок, его отправляют в детскую больницу. По предварительным данным, грузовик вылетел на встречную полосу.

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