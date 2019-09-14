Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Сербию 19–20 сентября, где примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов, передает 14 сентября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В ходе визита российский премьер проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем сербского правительства Аной Брнабич. Стороны обсудят экономические и культурные отношения двух стран, а также планируется подписание ряда двусторонних документов.

Медведев прибудет в Сербию по приглашению президента страны, сообщает ТАСС. В ходе телефонного разговора Вучич также поздравил российского премьера с днем рождения и пожелал счастья и успеха на ответственном посту во благо РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил премьер-министра РФ с днем рождения и поблагодарил его за поддержку и внимание к Москве.

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. По словам его пресс-секретаря Олега Осипова, российский премьер отпразднует день рождения в кругу семьи. С 2008 по 2012 год Медведев занимал пост президента России, правительство он возглавил в 2012 году.