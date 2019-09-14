Прямой эфир

Медведев посетит Сербию 19-20 сентября

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Сербию 19–20 сентября, где примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов, передает 14 сентября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В ходе визита российский премьер проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем сербского правительства Аной Брнабич. Стороны обсудят экономические и культурные отношения двух стран, а также планируется подписание ряда двусторонних документов.

Медведев прибудет в Сербию по приглашению президента страны, сообщает ТАСС. В ходе телефонного разговора Вучич также поздравил российского премьера с днем рождения и пожелал счастья и успеха на ответственном посту во благо РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил премьер-министра РФ с днем рождения и поблагодарил его за поддержку и внимание к Москве.

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. По словам его пресс-секретаря Олега Осипова, российский премьер отпразднует день рождения в кругу семьи. С 2008 по 2012 год Медведев занимал пост президента России, правительство он возглавил в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев поздравил работников нефтегазовой отрасли с праздником
Путин поздравил Кадырова с днем рождения отца и открытием мечети в Шали

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019