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В Ростове-на-Дону испекли каравай рекордного веса

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Фото: Depositphotos
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Пекари в Ростове-на-Дону приготовили каравай весом более тонны и установили новый мировой рекорд на Дне города. Об этом 14 сентября «РИА Новости» сообщил представитель компании «Ростсельмаш», принимавший участие в организации мероприятия в городском парке Революции.

«Итоговый вес пятиярусного каравая составил 1209 кг, диаметр — 3,85 м, высота — 1,6 м. В итоге зафиксирован рекорд «Самый большой каравай в мире». Выдано свидетельство», — рассказал собеседник агентства. По его словам, приглашенный эксперт Книги рекордов России лично замерял параметры выпечки и перевешивал отдельные куски. Караваем угостят всех желающих.

На приготовление хлебного изделия ушло 750 кг муки, 18 кг дрожжей, 1,2 тыс. яиц, почти килограмм ванилина, 75 кг сахара, 24 кг маргарина и столько же литров молока.

Ростов-на-Дону отмечает свое 270-летие 14 сентября. В течение всего дня в городских парках пройдут викторины, концерты и выставки, а над набережной Дона состоится пролет боевых вертолетов, истребителей и бомбардировщиков Южного военного округа. Вечером на Театральной площади ростовчан ждет праздничный гала-концерт.

2 сентября россиянин Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ установил мировой рекорд по вису на двух пальцах.

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